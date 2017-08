Ebru Umar: Als ik Volkan was zou ik zo snel mogelijk op de boot stappen

ARNHEM - Volkan Caliskan is vrijdag vrijgelaten. De Harderwijker zat vast in Turkije wegens 'het steunen van terrorisme'. Hoewel hij nu niet meer in de cel zit, mag hij Turkije niet verlaten. Columniste Ebru Umar zat ruim een jaar geleden ook in die situatie.

'In zijn geval zou ik zo snel mogelijk op de boot stappen', zegt Umar tegen Omroep Gelderland. 'Turkije ziet jou niet als Nederlander, maar als Turk. Vanaf het moment dat je het land binnenstapt, heeft je Nederlandse paspoort geen betekenis meer. Je bent dan gewoon lijfeigene van de Turken, van Erdogan.'

Umar werd in 2016 opgepakt naar aanleiding van haar tweets over de Turkse president. Ook zij mocht het land daarna niet uit. De columniste heeft meer dan eens harde kritiek op Erdogan

Niemand in gevaar brengen

Zelf ontvluchtte Umar Turkije niet, hoewel ze wel de mogelijkheden had: 'Er lag een boot klaar en ik had geld; je had mij midden in de nacht wakker kunnen maken en dan was ik weggegaan.' Dat ze zelf niet vluchtte, was omdat ze niemand in gevaar wilde brengen. Daarbij, benadrukt Umar, speelde haar situatie zich af voor de coup, die in juli plaatsvond: 'Toen was alles nog helemaal anders, er waren nog geen vijanden van Erdogan.'

Haar ouders waren in die periode ook in Turkije. Umar vertelt dat zij 'weer echt ouders waren'. 'Ze zeiden: je luistert, je gaat niet weg. Er waren allemaal mensen bezig, voor mij. Dan wil je het lijden zo beperkt mogelijk houden. Je weet niet wat er met je ouders en je onroerend goed gebeurt als je vlucht.' Umar had in Turkije een tweede huis.

Nooit meer terug

De situatie van Umar was niet helemaal vergelijkbaar met die van Volkan. Umar is een publiek figuur, had haar werkgever de Telegraaf Media Groep achter zich en had korte lijntjes naar politici. Daardoor werd de druk op Turkije opgevoerd om haar vrij te laten. Umar: 'Achteraf is mij wel expliciet gezegd: jij mag nooit meer terug naar Turkije.'

Omdat Volkan die lijntjes niet heeft, vindt Umar het slim dat de familie de media hebben benaderd: 'Dat is de enige manier om weg te komen. En we moeten vragen stellen, aan Rutte en Koenders: wat gaan jullie doen?'

Ze raadt Volkan aan zijn paspoort goed bij zich te bewaren in de tijd dat hij nog in Turkije zit. 'Ik had mijn ID-kaart bij mijn ouders thuis verstopt; mijn paspoort bewaarde ik altijd op mijn lichaam. Om me te identificeren had ik mijn Turkse ID-kaart op zak. Maar in de tijd dat ik het land niet uit mocht, is mijn paspoort nooit afgepakt.'

Raak paspoort kwijt

'Ik wens de familie heel veel sterkte en zou hen aanraden zo snel mogelijk het Turkse paspoort kwijt te raken. Volkan en mij lukt dat niet meer, omdat er zaken tegen ons lopen. Dan word je op elke mogelijke manier tegengewerkt. Het is misschien even emotioneel, maar ja, wat moet je met emotie? Bovendien kom je met alleen een Nederlands paspoort Turkije gewoon nog binnen.'

In Turkije lopen nog drie rechtszaken tegen Ebru Umar. Die laten haar naar eigen zeggen 'Siberisch koud'.

