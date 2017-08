Jonge vrouw onzedelijk betast in bos

WARNSVELD - In een bos in Warnsveld is een 23-jarige vrouw uit Zutphen onzedelijk betast door een man. Het incident gebeurde op zondag 13 augustus, maakte de politie vrijdag bekend.

De vrouw liep die zondag met haar hond in het bos ter hoogte van de kruising Op de Bieshorst/Bieshorstlaan. Ze hoorde iemand achter zich rennen en dacht dat het een hardloper was. Plotseling werd ze door de onbekende man onzedelijk betast. De man ging er daarna snel vandoor, waarschijnlijk mede omdat de hond van de vrouw op hem afkwam. De vrouw ging naar huis en meldde het voorval bij de politie. Afgelopen week heeft zij aangifte gedaan. Signalement De blanke man is tussen de 25 en 30 jaar oud en zo'n 1.80 meter lang. Hij heeft een slank postuur en bruin warrig haar tot aan de schouders. De man had een nogal onverzorgd uiterlijk en een stoppelbaard. Hij droeg een spijkerbroek en wit T-shirt. De politie zoekt getuigen.