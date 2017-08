Middeleeuwse kerkdienst in Nijmeegse Stevenskerk

NIJMEGEN - 'Gloedvolle woorden en daden voeren de bezoekers mee naar de rijke kerkelijke tradities van de middeleeuwen.' Zo wordt de kerkdienst aangekondigd die deze ochtend wordt gehouden in de Stevenskerk in Nijmegen. De speciale dienst wordt gehouden in het kader van het Gebroeders van Limburg Festival.

Tijdens dit festival gaat de stad op zaterdag en zondag helemaal terug gaat naar de Middeleeuwen. Het stadscentrum is ingericht naar deze eeuwen met marktkraampjes, oude ambachten, muziek, theater en kinderspelen. Verder zijn er valkeniers, lopen er tal van re-enactors rond en is er een historische optocht waarin onder meer een middeleeuwse verloving is te zien.

Om de dienst zo authentiek mogelijk te maken zijn er voorwerpen nagemaakt die in de Middeleeuwen ook in de kerken in Nijmegen stonden. Verder is er een grootse entree van mensen uitgedost in middeleeuwse kleding. Een en ander begeleid door koren, zwaaiende vendels en authentieke muziek.

