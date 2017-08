NEC komt goed weg met gelijkspel uit tegen Go Ahead

DEVENTER - NEC heeft geen beste beurt gemaakt uit tegen Go Ahead. Het werd 1-1 en daar kwamen de Nijmegenaren goed mee weg.

93. Het blijft bij 1-1. Het spel was lang niet zo overtuigend als in de ouverture tegen Almere City.

92. Een leep lobje van Langedijk gaat net over.

86. Als er één ploeg de overwinning verdient, is het Go Ahead. Maar ook bij de thuisploeg gaat er veel mis.

83. Suently Alberto komt erin, nog een debutant. Hij vervangt de aangeslagen Calvin Verdonl.

82. Go Ahead houdt meer dreiging.

79. Jari Schuurman maakt zijn debuut voor NEC. De huurling van Feyenoord komt in het veld voor Braken. Larsson gaat naar de spits.

75. Hendriks passeert Michael Heinloth, maar schiet over. NEC oogt nu defensief ook erg kwetsbaar.

73. NEC ontsnapt, Hendriks loopt op Smits af en raakt de paal.

71. Gregor Breinburg trekt aan de noodrem en krijgt ook geel.

69. Beltrane komt gevaarlijk door, maar produceert een rollertje. Geen probleem voor Smits. Maar NEC speelt vandaag bepaald niet als een titelfavoriet. Go Ahead overigens ook niet.

66. Misschien dat Ferdi Kadioglu de impasse kan doorbreken. Hij valt in voor Joey Sleegers.

65. Go Ahead dringt weer wat meer aan.

61. Langedijk neemt een voorzet ineens, maar de bal gaat net naast.

59.Joshua Smits heeft nauwelijks wat te doen na rust. NEC heeft de controle, maar doet daar niks mee. Het is aan de bal veel te slordig.

51. Balverlies van Jordan Larsson, maar Hölscher schiet vervolgens over.

49. Groeneveld gaat door op links en bedient Braken, maar zijn schot wordt geblokt.

46. Ferdi Kadioglu heeft zich in de rust even op het veld gemeld, maar het 17-jarige talent krijgt voorlopig geen speeltijd.

45. We gaan rusten met 1-1 na een eerste helft die aardig begon, maar daarna volledig wegdeemsterde.

44. Alleen Groeneveld blijft dreigend. De vleugelspits krijgt telkens dubbele dekking.

42. NEC komt niet tot één fatsoenlijke aanval en de thuisclub domineert, maar creëert ook geen kansen.

35. NEC is bijzonder matig en staat flink onder druk.

32. Joey Sleegers krijgt geel voor een domme overtreding.

31. Calvin Verdonk levert de bal zomaar in, maar De Kogel kan niet profiteren.

25. Achterhoeker Sjoerd Overgoor verlaat nu al geblesseerd het veld.

22. NEC dringt weer even aan.

17. Wojciech Golla zit niet lekker in de wedstrijd en krijgt een gele kaart.

16. Groeneveld kapt naar binnen, maar schiet tegen een verdediger op.

14. Lang kan NEC niet genieten van deze voorsprong, want Sam Hendriks zorgt voor 1-1.

11. Arnaut Groeneveld schiet op doel, Stevens laat los en daar is Sven Braken met zijn eerste doelpunt bij zijn debuut.

2e minuut: Rook boven het uitvak.

20.01 En we beginnen eraan.

19.53 Voor de wedstrijd neemt Sander Duits uit Putten afscheid van het publiek. Hij was vorig seizoen nog aanvoerder van Go Ahead en debuteerde in het betaald voetbal bij De Graafschap.[Image:https://cdn.gld.nl/data/uploads/2017/08/59a0645f38605_Duits.JPG" />

19.45 Het uitvak zit bomvol. De fans van NEC hebben er vertrouwen in.