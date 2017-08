Liveblog: NEC op zoek naar tweede zege uit tegen Go Ahead

DEVENTER - NEC gaat vanavond op jacht naar de tweede overwinning van dit seizoen, uit tegen Go Ahead Eagles. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

18.50 Vorig seizoen speelden beide clubs nog in de eredivisie. Het werd toen 2-2 in Deventer. Kevin Mayi scoorde tweemaal voor NEC. De Franse spits komt nu niet meer in de plannen voor en is op zoek naar een nieuwe club. 18.45 Geen verrassingen in de opstelling van NEC. Sven Braken gaat zijn debuut maken in de spits. Jordan Larsson, die vorige week twee doelpunten maakte, verhuist naar de rechterflank, waar tegen Almere Jay-Roy Grot nog speelde. Maar die werd gisteren verkocht aan Leeds United. Opstelling: Smits; Heinloth, Golla, van de Pavert, Verdonk; Breinburg, Sleegers, Dijkstra; Larsson, Braken, Groeneveld. 18.40 Met deze spelersbus is NEC op pad. Het uitvak is vol met vierhonderd fans.