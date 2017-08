Liveblog: Matig NEC op 1-1 tegen Go Ahead

DEVENTER - NEC gaat vanavond op jacht naar de tweede overwinning van dit seizoen, uit tegen Go Ahead Eagles. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

TUSSENSTAND: 1-1 45. We gaan rusten met 1-1 na een eerste helft die aardig begon, maar daarna volledig wegdeemsterde. 44. Alleen Groeneveld blijft dreigend. De vleugelspits krijgt telkens dubbele dekking. 42. NEC komt niet tot één fatsoenlijke aanval en de thuisclub domineert, maar creëert ook geen kansen. 35. NEC is bijzonder matig en staat flink onder druk. 32. Joey Sleegers krijgt geel voor een domme overtreding. 31. Calvin Verdonk levert de bal zomaar in, maar De Kogel kan niet profiteren. 25. Achterhoeker Sjoerd Overgoor verlaat nu al geblesseerd het veld. 22. NEC dringt weer even aan. 17. Wojciech Golla zit niet lekker in de wedstrijd en krijgt een gele kaart. 16. Groeneveld kapt naar binnen, maar schiet tegen een verdediger op. 14. Lang kan NEC niet genieten van deze voorsprong, want Sam Hendriks zorgt voor 1-1. 11. Arnaut Groeneveld schiet op doel, Stevens laat los en daar is Sven Braken met zijn eerste doelpunt bij zijn debuut. 2e minuut: Rook boven het uitvak. 20.01 En we beginnen eraan. 19.53 Voor de wedstrijd neemt Sander Duits uit Putten afscheid van het publiek. Hij was vorig seizoen nog aanvoerder van Go Ahead en debuteerde in het betaald voetbal bij De Graafschap.[Image:https://cdn.gld.nl/data/uploads/2017/08/59a0645f38605_Duits.JPG" /> 19.45 Het uitvak zit bomvol. De fans van NEC hebben er vertrouwen in.