Actie voor behoud Bed & Breakfast Zetten

De gemeente Overbetuwe heeft ze tot 12 september de tijd gekregen om de boel op orde te brengen anders hangen er dwangsommen boven hun hoofd. Dat gaan de twee 60-jarige eigenaren niet lukken.

Buurt komt in het geweer

Mensen uit de buurt gingen vrijdag de straat op om Vincent en Bettie een hart onder de riem te steken. Ze willen dat de twee meer tijd krijgen van de gemeente.

Ze hebben naast de B&B ook een ijssalon aan huis. Die is populair en de B&B past goed in het dorp vinden ze. Met een treintje werden kinderen uit het dorp vrijdag naar de ijssalon gebracht voor een gratis ijsje. Met deze actie willen ze begrip vragen voor de eigenaren.

Al vanaf februari gesprek met de gemeente

De gemeente laat weten al sinds februari met de eigenaren van Betuwegaard in gesprek te zijn over de tekortkomingen. De gemeente heeft dat gedaan na klachten van ondernemers uit de buurt, dat de twee niet aan alle regels voldoen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de reclame-uitingen van de B&B. De verschillende dwangsommen van de gemeente kunnen oplopen tot enkele duizenden euro's per week.