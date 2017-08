Wie durft: twaalf uur lang baantjes trekken in het zwembad

Foto: Freestockphoto

STEENDEREN - Het is de eerste keer in de geschiedenis van het zwembad van Steenderen: een zwemmarathon. Dit weekend wordt er urenlang gezwommen in het Achterhoekse dorp.

In het Burgemeester Kruijffbad, vernoemd naar de voormalige burgemeester van (toen nog gemeente) Steenderen, zullen enthousiastelingen vanaf zaterdagavond hun marathon zwemmen. Sommigen doen het om geld op te halen voor een zelfgekozen goed doel. Om 22.00 uur begint het festijn. De volgende morgen om 10.00 uur in de ochtend komt de marathon ten einde.