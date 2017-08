Verdachten gooiden asbestresten gewoon achter in een busje (en dat mag niet)

DIDAM - Twee mannen uit Didam worden ervan verdacht dat ze asbest niet volgens de regels hebben opgeruimd, maakte de politie vrijdagochtend bekend. Maar wat is er precies aan de hand? Een reconstructie aan de hand van verklaringen van diverse betrokkenen.

Het is hoog zomer als er bij een woning in de gemeente Bronckhorst asbest wordt weggehaald. Opvallend hierbij is dat het asbestafval 'gewoon' achterin busjes wordt gelegd. Een omwonende bekijkt de werkzaamheden en vertrouwt het niet helemaal. De persoon besluit daarom in juli bij de gemeente aan de bel te trekken. Het optreden blijkt het begin van het Didamse 'asbestgate'.

De gemeente Bronckhorst bekijkt de melding en denkt ook dat er mogelijk niet volgens de regels asbest gesaneerd wordt. Daarom legt de gemeente contact met de politie, die op haar beurt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILF) inschakelt. De ILF is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Schokkende ontdekking

Tijdens het onderzoek van de inspectie komen de twee bedrijven in Didam in beeld. Er worden twee bedrijfsbusjes getest, waarna de ILF tot een schokkende ontdekking komt. De voertuigen bevatten een zeer hoge concentratie asbest. Hierna komt alles in een stroomversnelling.

De ILF slaat alarm en neemt donderdag 18 augustus contact op de gemeente Montferland, waar Didam onder valt. Er wordt gewaarschuwd voor mogelijke asbestbesmetting van twee huurwoningen in Didam. Er wordt meegedeeld dat asbest mogelijk via de kleding van de eigenaren in de woningen is terechtgekomen.

Woningcorporatie ingeschakeld

Niet toevalligerwijs geldt de waarschuwing voor de huizen van de eigenaren van de twee asbestverwijderingsbedrijven. De gemeente belt daarop meteen met woningcorporatie Plavei, de eigenaar van de twee huurwoningen.

De woningcorporatie spreekt diezelfde avond nog met de bewoners van beide huizen. Ook schakelen de corporatie en de gemeente Montferland een gespecialiseerd bedrijf in om de woningen te onderzoeken. Dit onderzoek vindt de ochtend erna plaats. Tot opluchting van alle betrokkenen blijkt er geen asbestvervuiling te zijn in de huizen.

Geen juiste saneringspapieren

Ondertussen komen wel een paar conclusies van het ILF-onderzoek naar voren. Daaruit blijkt onder andere dat beide bedrijven niet de juiste saneringspapieren hebben, saneringen niet zijn aangemeld bij de gemeente en veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd.

Ook is er na een sanering asbest achtergebleven op een locatie, wat gevaarlijk kan zijn voor omwonenden. Bovendien zijn medewerkers van de bedrijven blootgesteld aan mogelijk gevaarlijke situaties.

Eigenaren aangehouden

En dat is nog niet alles. Ook blijken de bedrijven op veel plekken in Nederland te hebben gewerkt. De betreffende gemeenten zijn inmiddels op de hoogte gebracht, zodat die kunnen kijken of het veilig is.

Op basis van deze uitkomsten worden de eigenaren van beide bedrijven dinsdagochtend aangehouden. Ook wordt de administratie van de bedrijven meegenomen. De politie hoopt door het verhoren van de verdachten en de administratie te achterhalen of er nog meer locaties zijn waar de verdachten hebben gewerkt.

Lijst van betrokkenen

Het is niet duidelijk of de mannen bewust de regels aan hun laars hebben gelapt.

Vrijdag maakt het Openbaar Ministerie (OM) wel bekend dat beide verdachten nog minimaal veertien dagen vast blijven zitten. Als de officier van justitie denkt dat het nodig is om ze nog langer vast te houden, worden ze weer voorgeleid. Dan kan de rechtercommissaris beide verdachten nog dertig, zestig of negentig dagen langer vasthouden.

Ondertussen blijft het onderzoek doorgaan. Het OM is een lijst aan het samenstellen van mogelijk betrokkenen. Ook wordt gekeken of de bedrijven ook op andere locaties asbest verwijderd hebben.

Zie ook: