Leerlingenvervoer Avan weer van start: blijven de problemen dit keer uit?

BEMMEL - Vervoerder Avan zet deze maandag extra personeel in om de start van het leerlingenvervoer dit schooljaar zo goed mogelijk te laten verlopen. Vorig jaar leverde de start duizenden klachten op, met name over de bereikbaarheid van de organisatie voor het melden van problemen.

Vervoerder Avan start deze maandag met 130 nieuwe leerlingenvervoerroutes in 12 gemeenten in de regio Arnhem - Nijmegen. Woordvoerder Gilbert Mulder zegt nu beter voorbereid te zijn. 'Afgelopen jaar is het niet soepel verlopen, dat was voor ons echt een leermoment. Wij denken nu dat alle leerlingen ingepland in het vervoer zitten, maar ik sluit niet uit dat er toch nog dingen misgaan.'

Om problemen zo snel mogelijk op te lossen, is het callcenter in Bemmel maandagochtend extra bezet.

Het callcenter van Avan. Foto: Omroep Gelderland

Te weinig en te laat

Mulder zegt dat de klachten van vorig jaar het gevolg waren van verschillende problemen. Zo was het aantal benodigde chauffeurs en auto's niet op orde, net als de routes. Ook waren, volgens Mulder, nogal wat gemeenten laat met het regelen van het vervoer.

Verslaggever Martijn de Graaf bezocht maandagochtend het callcenter van Avan:

Zes regio's

Sinds begin van dit jaar is het doelgroepenvervoer in Gelderland opnieuw anders georganiseerd. De provincie is opgedeeld in zes regio's. De gemeenten in die regio's gaan gezamenlijk het vervoer aanbesteden en laten organiseren. Vijf gemeenten hadden ook het leerlingenvervoer al uitbesteed. Nu volgen er nog eens 12 gemeenten. De laatste twee komen daarna.

In andere regio's, waar de scholen al zijn begonnen, ging het met meerdere vervoerders niet goed. De gemeenten in de Gelderse Vallei grepen in nadat de planning niet goed liep en ook bij PlusOV in de Veluwe en Achterhoek ging er veel mis. De D66 in Zutphen heeft vragen gesteld naar aanleiding van de problemen.