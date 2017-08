Ahmed Marcouch officieel nieuwe burgemeester Arnhem

ARNHEM - De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de voordracht van Ahmed Marcouch als nieuwe burgemeester van Arnhem. Hij is de opvolger van Herman Kaiser, die vanwege ziekte afstand deed van het burgemeesterschap.

Marcouch werd op 3 juli voorgedragen door de gemeenteraad van Arnhem als de gewenste nieuwe burgemeester, het instemmen van de ministerraad is een formaliteit.

Op de vacature hadden 21 sollicitanten gereageerd. De in Marokko geboren PvdA'er was van 2010 tot 2017 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarvoor was hij van 2006 tot 2010 in Amsterdam voorzitter van het stadsdeel Slotervaart.

Wilders

Tegen de benoeming van Marcouch kwam protest van onder anderen PVV-voorman Geert Wilders. Volgens de PVV discrimineert Marcouch omdat hij vindt dat PVV'ers niet bij de politie mogen.

Eerste werkdag

Marcouch begint officieel op vrijdag 1 september 2017 aan zijn nieuwe baan als burgemeester. Hij wordt tijdens de raadsvergadering beëdigd door de commissaris van de Koning.

