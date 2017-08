Van ordners naar bierkratten: steeds meer kantoorpanden Arnhem krijgen een andere functie

De voormalige Rijkswaterstaat-toren is nu studentencomplex Helix, dat dinsdag officieel geopend wordt. Ruim 14.000 vierkante meter vloeroppervlak is omgevormd tot 144 zelfstandige studentenwoningen en 148 kamers voor International Short Stay-studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Volgens studentenhuisvestingsorganisatie SSHN, die het kantoor liet verbouwen, was dit project voor hen niet haalbaar geweest zonder een miljoen subsidie van de provincie en een half miljoen van de gemeente Arnhem.

Speciaal team

Bij de meeste transformaties gaat het om kantoren. Arnhem is van oudsher een stad met veel zakelijke dienstverlening en heeft relatief veel kantoorpanden. Door de economische crisis, het inkrimpen van organisaties en het nieuwe werken kwamen kantoren en bedrijfsruimten leeg te staan. De gemeente wil de leegstand aanpakken en heeft daarvoor onder meer in juli 2013 een speciaal transformatieteam opgericht.

Met succes. Het oude CITO-gebouw is inmiddels een hotel geworden. In het voormalige ABN AMRO-gebouw aan het Gele Rijdersplein zitten niet alleen appartementen, maar is ook een restaurant gekomen. Verder zijn kerken en scholen veranderd in woningen en zorgvoorzieningen.

Er zit nog een grote transformatie aan te komen. Dit jaar gaat waarschijnlijk de verbouwing van het ING-complex aan de Velperweg van start. Daar moeten 395 appartementen in komen.

Toch is de leegstand van kantoorgebouwen hiermee nog niet opgelost. Die is per 1 januari 2017 ten opzichte van 1 januari 2015 zelfs iets toegenomen. Maar zonder de transformaties zou de leegstand bijna twee keer zo groot zijn.