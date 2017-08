Turkije laat Harderwijker vrij, maar hij mag niet naar huis

ARNHEM - De Turkse Nederlander Volkan Caliskan uit Harderwijk is vrijgelaten door de Turkse politie. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is Volkan nog wel verdachte en mag hij Turkije niet verlaten.

Volkan zat in de gevangenis in de Turkse hoofdstad Ankara. Broer Kemal zegt blij te zijn met de vrijlating, maar hij is ook gefrustreerd en teleurgesteld. Zijn broer zit immers nog steeds in Turkije en mag niet weg.

Fysiek maakt Volkan het volgens Kemal goed, maar hoe hij er mentaal aan toe is, dat is niet duidelijk. 'Dat ze hem nu vasthouden in Turkije, doen ze om mensen bang te maken. Wij gaan een strategie bedenken om hem zo snel mogelijk hierheen te halen.'

Spandoek met leuzen

Volkan werd twee weken geleden tijdens een voetbalwedstrijd gearresteerd, samen met anderen die net als hij achter een spandoek zaten waarop een steunbetuiging stond aan twee docenten die in hongerstaking zijn.

De leraren waren gearresteerd naar aanleiding van de couppoging in Turkije.

