Büttner: overwinteren met Vitesse zou knap zijn

ARNHEM - Vitesse heeft pittig geloot, maar toch gelooft Alexander Büttner in overwinteren.

"Dat zou knap zijn. Maar het is niet onmogelijk. Ik heb het volle vertrouwen in ons elftal. We hebben een mooie loting. Lazio en Nice zijn mooie tegenstanders en dan nog eentje in België. Europees voetbal is mooi voor iedereen, hoog niveau. Ik hoop dat de mensen ervan kunnen genieten. We leven er echt naartoe."

Bij Zulte Waregem speelt Onur Kaya. "We hebben nog samengespeeld bij Vitesse. Bij Anderlecht heb ik ook nog tegen hem gespeeld. Volgens mij wonnen we toen."