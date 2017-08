Opnieuw paard te water in Hummelo

Het paard wordt uit de sloot getakeld. Foto: RonV Media

HUMMELO - Vrijdagmiddag is opnieuw een paard in de sloot geraakt aan de Zelhelmseweg in Hummelo.

Eerder deze maand belandde op dezelfde plek een span met paard met wagen in de sloot. De eigenaar heeft zelf een uur lang geprobeerd om zijn paard op het droge te krijgen. Dit lukte hem niet, vandaar dat hij vervolgens de brandweer heeft ingeschakeld. Het is de brandweer een half uur later wel gelukt om het dier weer op het droge te krijgen. Zie ook: Koets met pony belandt in de sloot