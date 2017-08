Fraser na loting Vitesse: 'Verantwoordelijkheid voor Nederlandse voetbal ligt bij ons'

ARNHEM - Vitesse-trainer Henk Fraser vindt de loting voor de Europa League er een met mooie ploegen. 'Het had qua reizen en clubs minder interessant gekund.'

'We komen mooie ploegen tegen met oude bekenden. BIj Lazio speelt bijvoorbeeld Stefan de Vrij, bij Nice zijn speciale spelers als Balotelli en Wesley Sneijder en bij Zulte Waregem komen we Timothy Derijck tegen.

Vooral die laatste tegenstander is er een waar Vitesse ogenschijnlijk de punten tegen moet gaan pakken. 'Maar elke wedstrijd is een mooie uitdaging', zegt Fraser. Waarschijnlijk denken alle clubs ook dat ze tegen ons de punten kunnen pakken, dus we moeten bewijzen dat ze rekening met ons moeten houden.'

Nederlandse eer hooghouden

Doordat FC Utrecht, PSV en Ajax niet door de voorrondes van de Europa League heen kwamen is Vitesse de enige Nederlandse ploeg in de Europa League. Vitesse heeft dus een eer hoog te houden.

'We moeten een hoop leren van omliggende landen, want het blijkt steeds moeilijker om clubs uit andere landen te verslaan. Het is voor ons dus zaak om van die wedstrijden te leren en zo goed mogelijk te presteren. Wij moeten de verantwoordelijkheid oppakken en lessen leren. Wij willen allemaal dat het Nederlands voetbal beter wordt, dus er ligt wel een bepaalde verantwoordelijkheid bij ons.'

Zie ook: