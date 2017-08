Jongen van 15 jaar verdacht van brandstichting

NIJMEGEN - De politie heeft een 15-jarige Nijmegenaar aangehouden op verdenking van brandstichting. De jongen werd in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt na een autobrand op een parkeerplaats aan de Grote Boel in Nijmegen.

Er gingen vannacht twee auto's in vlammen op in de Nijmeegse wijk Oosterhout. De eerste autobrand vond plaats rond 02.00 uur aan de Colmarstraat. Agenten zijn hierop in de wijk gaan surveilleren.

Even later vatte de auto aan de Grote Boel vlam. Agenten kwamen in de buurt de jongen tegen, die zich verdacht gedroeg. Daarop werd hij aangehouden.

De autobranden van afgelopen nacht zijn de derde en vierde van deze week in de wijk. De politie onderzoekt of de verdachte mogelijk ook bij deze autobranden betrokken is.

