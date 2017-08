INVOER zomerblog Halle-Heide 25 augustus middag

HALLE - .

17.10 Dolly Parton is er bij ook bij vanavond. Het wordt een internationale show vanavond!

17.00 De jury moet nog even geduld hebben, maar beter te vroeg dan te laat, toch?

16.50 We komen vanavond ook live vanuit Geesteren.

Ze kijken vanaf het plein mee naar de uitzending en als ze winnen kunnen we met ze schakelen.

16.45 Drie weken lang heeft Angelique de shirts gedragen die de teams voor haar gemaakt hadden. Vandaag voor de laatste keer (dit seizoen). Dit is de creatie van Halle-Heide.

16.30 De opdracht van de dag is het team op het lijf geschreven. Ze moeten de Soundmixshow namaken en wat wil nou... Ieder jaar tijdens het Heidefeest houden ze zelf een playbackshow en dat ziet er ongeveer zo uit!

16.15 We hebben straks een bijzondere gast in de uitzending: Clemens Cornielje, de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland. Het team heeft hem een mooi plekje naast jurylid Reinoud gegeven, in een prachtige jurydesk van de Soundmixshow.

16.00 Heide Koffie Kloar., dat is de naam van de band die vanavond onze tune gaat spelen. Radioverslaggever Richard van der Made sprak ze vanmiddag al even.

15.40 Er worden glaasjes water uitgedeeld, wordt het Halle-Heide te heet onder de voeten

15.20 Wauw!

15.05 Het is feest in Halle-Heide, ze vieren dit jaar voor de 95e keer 'het heidefeest'. Het hele dorp is versierd en om de paar honderd meter staan deze mooie tulpen langs de weg. Vroeger werd deze feestverlichting met kabels door het dorp getrokken, maar nu werken ze op zonne-energie. Mooi initiatief toch?

14.40 Hoe zag een aflevering van de Soundmixshow er vroeger uit? In dit filmpje zie je Marco Borsato, die zijn carrière begonnen is bij het programma.

14.25 In Geesteren zijn ze er ook al klaar voor. We hebben straks tijdens de uitzending een live-verbinding met Geesteren, want zij staan op dit moment op nummer één.

14.15 Iedereen op het plein is nog lekker bezig!

14.10 De desk voor de jury is af. Net echt toch?

