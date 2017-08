32 kandidaten voor functie burgemeester van Rheden

RHEDEN - Er hebben 32 mensen gesolliciteerd naar de burgemeestersvacature in de gemeente Rheden. Clemens Cornielje, de commissaris van de Koning, zal de komende weken gesprekken met hen voeren.

De sollicitanten hebben verschillende achtergronden. Zo zijn negen kandidaten (oud-)burgemeester en vijftien van hen (oud-)wethouder. Er zitten ook mensen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de dienstverlening tussen. Acht van hen zijn vrouw en de leeftijd varieert van 30 tot 63 jaar.

Cornielje zal met een aantal sollicitanten het gesprek aangaan. Daarna bespreekt hij alle sollicitaties met een vertrouwenscommissie, die is ingesteld door de gemeenteraad. In overleg wordt er een selectie uit de sollicitanten gemaakt. Hieruit maakt de gemeenteraad een keuze.

Samen met een advies van Cornielje wordt de kandidaat vervolgens voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Wanneer de Koning en de minister hun handtekening hebben gezet, heeft Rheden officieel een nieuwe burgemeester.

Langstzittende vrouw

De nieuwe burgemeester wordt waarschijnlijk in januari 2018 aangesteld. De huidige burgemeester Petra van Wingerden–Boers maakte in maart bekend te stoppen. Zij is sinds 2004 burgemeester van Rheden en daarmee de langstzittende vrouwelijke burgemeester van Gelderland.

Zie ook: Langstzittende vrouwelijke burgemeester stopt ermee