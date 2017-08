Vitesse tegen Sneijder, Kaya en De Vrij in Europa League

ARNHEM - Vitesse mag in de Europa League naar Italië, Frankrijk en België.

De Arnhemmers treffen Lazio Roma, Olympique Nice en Zulte Waregem. Nice is sinds kort de club van Wesley Sneijder. Ook de flamboyante Italiaan Mario Balotelli komt uit voor de Franse club. Nice schakelde onlangs Ajax nog uit in de Champions League. Bij Lazio staat de Nederlandse international Stefan de Vrij onder contract. Ook Ricardo Kishna speelt voor Lazio, dat in Ciro Immobile een gevaarlijke spits heeft.

Vitesse speelde in 1993 al eens tegen Lazio, de afscheidswedstrijd van René Eijer, die wedstrijd wonnen de Arnhemmers met 3-1. Bergkamp en Cocu (2x) scoorden voor Vitesse.

Bij Zulte Waregem treft Vitesse een oude bekende. Onur Kaya (foto boven) speelt voor de Belgische club. Hij speelde van 2005 tot 2010 voor de Arnhemse club. Met Aaron Leye heeft de club een gevaarlijke topscorer in huis. Ook de Belgen Timothy Derijck en Davy De Fauw speelden in de eredivisie.

Zulte Waregem speelde vorig jaar nog tegen NEC. De Nijmegenaren gingen die wedstrijd kansloos ten onder: 5-1.