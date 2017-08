Koppositie Vitesse zegt Kruiswijk nog niet zoveel

ARNHEM - Arnold Kruiswijk geniet van de koppositie van Vitesse, maar het zegt de verdediger nog niet zoveel.

"Het is mooi om te zien, maar we zijn twee wedstrijden onderweg. We zijn goed begonnen, maar een goede start is pas leuk als we het een goed vervolg weten te geven. Er komt nu een mooie test aan met AZ."

"We zijn in principe alleen maar met AZ bezig. De Europacuploting is mooi, maar die wedstrijden komen later. We hebben zeker zelfvertrouwen, maar we weten heel goed dat er nog een stapje bij moet. Die bekerfinale zit ongetwijfeld nog in het achterhoofd bij hen, maar daar hebben wij niks aan. Wij moeten zelf vol gaan."

Kruiswijk heeft een basisplaats in het centrum, terwijl er veel concurrentie is. "Ik sta het liefste in het centrum, maar concurrentie is alleen maar goed. Dan kan het ook voorkomen dat ik een keer op de bank beland. Maar er komen veel wedstrijden, dus we hebben iedereen hard nodig."