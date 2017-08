Zware loting voor Vitesse in Europa League

ARNHEM - Vitesse heeft vrijdagmiddag zwaar geloot voor de groepsfase van de Europa League. De Arnhemmers spelen tegen Lazio, Nice en Zulte Waregem.

Het Europese toernooi gaat op 14 september beginnen voor Vitesse. Of de Arnhemmers dan uit of thuis spelen wordt later vanmiddag bekend

Daarna zullen dit de speeldata zijn:

28 september

19 oktober

2 november

23 november

7 december

Het is voor het eerst sinds 2002 dat Vitesse in een Europees hoofdtoernooi speelt.

Lazio Roma moet nog een wedstrijd zonder publiek spelen, dat betekent dat het voor Vitesse te hopen is dat zij niet als eerste een uitwedstrijd in Rome hebben. Dan mogen er geen Arnhemse supporters mee.