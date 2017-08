Eigenaren Chickfriend langer in isolement

BARNEVELD - De eigenaren van het Barneveldse bedrijf Chickfriend mogen nog steeds geen contact hebben met de buitenwereld. Dat heeft de rechtbank in Zwolle vrijdag besloten.

De twee eigenaren, Martin van de B. uit Barneveld en Mathijs IJ. uit Nederhemert mogen sinds hun aanhouding op 10 augustus met niemand meer contact hebben, behalve met een advocaat. En daar wilden ze vanaf.

De raadkamer boog zich donderdagmiddag over het verzoek. Vrijdag liet de rechtbank weten het isolement van het Chickfriend-duo nog niet op te heffen. De mannen worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het leveren of gebruikt van fipronil in stallen met kippen.

De rechtbank in Zwolle bekijkt volgende week of de twee in hechtenis blijven.

