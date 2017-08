Foute asbestsanering: twee verdachten opgepakt

DIDAM - De eigenaren van twee bedrijven uit Didam die asbest verwijderen, zijn opgepakt. Ze worden verdacht van het niet volgens de regels opruimen van asbest en het in gevaar brengen van de volksgezondheid.

De zaak kwam aan het rollen na een melding van een inwoner van de gemeente Bronckhorst over illegale asbestsanering. Na onderzoek bleken de bedrijven niet de juiste saneringspapieren te hebben, de saneringen niet aan te melden bij de gemeente en de veiligheidsvoorschriften niet op te volgen.

Ook was na een sanering asbest achtergebleven op een locatie, wat gevaarlijk kan zijn voor omwonenden. Verder zijn de medewerkers van de bedrijven blootgesteld aan mogelijk gevaarlijke situaties.

Veel plekken in Nederland

De bedrijven blijken op veel plekken in Nederland te hebben gewerkt. Die locaties zijn inmiddels aangemeld bij de gemeenten zodat die kunnen kijken of het veilig is. Ook informeert het Openbaar Ministerie eigenaren van de locaties die in het onderzoek naar voren komen.

Dinsdagochtend zijn de eigenaren van de twee bedrijven aangehouden, heeft de politie vrijdag laten weten. Ook is de administratie meegenomen. Op basis van de verhoren en het onderzoek naar die administratie moet duidelijk worden of er nog meer locaties zijn waar de verdachten hebben gewerkt.