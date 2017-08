Angst voor uit de hand lopen van extreem rechtse demonstratie

NIJMEGEN - In het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg heerst angst voor een extreem rechtse demonstratie die daar zaterdag gepland staat. Tegelijkertijd zijn in het centrum van Nijmegen twee linkse demonstraties en de angst bestaat dat het tot een confrontatie komt.

Ontkenning van de holocaust

Het gaat om de demonstratie Vrijheid voor Nationalisten. Die groepering claimt dat in heel Europa nationalisten onterecht vastzitten, zoals Horst Mahler. De medeoprichter van de Rote Armee Fraktion (RAF) schoof eind jaren tachtig op in extreem rechtse richting en zit momenteel een gevangenisstraf uit wegens volksopruiing waaronder ontkenning van de holocaust.

In het centrum van Nijmegen wordt zaterdag gedemonstreerd door Nijmegen tegen racisme en dierenrechtenorganisatie Bite Back. Daarom moest de burgemeester op zoek naar een andere locatie voor de rechtse demonstratie.

Afvoerputje van Nijmegen

Dat daarbij is gekozen voor Dukenburg is veel mensen daar in het verkeerde keelgat geschoten. Hans Veltmeijer, voorzitter van bewonersplatform De Zevensprong: 'Wij hebben hier in Dukenburg het gevoel dat wij het afvoerputje van Nijmegen zijn. Voorbij het Maas-Waalkanaal zie je nooit politici en de communicatie richting ons stadsdeel is ook beroerd.' Dat laatste blijkt volgens Veltmeijer ook uit het feit dat ze er in Dukenburg per toeval achter kwamen dat de rechtse demonstratie naar hun stadsdeel is verplaatst. 'Ik werd erop gewezen door een kennis die er toevallig achter was gekomen. Vanuit de gemeente was ons niets verteld.'

Mogelijke tegenactie van anti-fascisten

Veltmeijer heeft namens het bewonersplatform een openbare brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders waarin hij vraagt om een verbod van de demonstratie. Hij is bang dat het uit de hand loopt. 'Wij wijzen erop dat er tegendemonstraties kunnen komen en vrezen voor escalatie.' Dukenburgers hebben naar eigen zeggen al geluiden opgevangen dat onder meer de Anti-Fascistische Aktie (AFA) zich tegen de rechtse demonstratie wil keren.

Maar het college heeft het verzoek om een verbod van de rechtse demonstratie afgewezen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten: 'Het recht op demonstreren is een grondrecht in Nederland. Alleen zwaarwegende argumenten leiden tot een verbod. Die zijn hier niet aan de orde.'

Meubelboulevard

Ook een verzoek om de precieze locatie van de demonstratie mee te delen aan de Dukenburgers is afgewezen. Volgens de woordvoerder van de gemeente is namelijk afgesproken dat de demonstranten deze locatie donderdagavond zelf bekend zouden maken op hun website, maar tot nu toe is dat nog niet het geval. Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat de rechtse demonstranten verzamelen op station Dukenburg en daarna gaan demonstreren op de meubelboulevard aan de Wijchenseweg.

De linkse demonstratie van Bite Back is van 12.00 u tot 16.00 u op Plein 1944. Bezoekers kunnen daar onder meer met behulp van een virtual reality bril kijken hoe het eraan toegaat in de varkensindustrie.

De demonstratie van Nijmegen tegen Racisme is 's middags (precieze tijdstip onbekend) op de Van Schaek Mathonsingel. Na de demonstratie staat er een picknick gepland in het Kronenburgerpark.