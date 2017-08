Dit is het sportenbroodje, de gezonde variant van het worstenbroodje

ARNHEM - Bij een worstenbroodje denk je niet direct aan een gezond tussendoortje. Toch is die versie van de snack er nu wel. Topsporters op Papendal hebben de eerste broodjes al achter de kiezen.

Een gezond en eiwitrijk worstenbroodje maken, die oprdacht kreeg chefkok Erik te Velthuis van het Topsportrestaurant op Papendal in maart 2016 van het sportcentrum en Houben Worstenbrood. De herformulering van het klassieke recept duurde even, maar nu ligt er een gezonde versie van het worstenbroodje in het restaurant.

Sportenbroodje

Het broodje is gemaakt van gezond brooddeeg en heeft en vulling op basis van kip. Het zogenoemde sportenbroodje bevat koolhydraten van 'goede kwaliteit' en bevat 20 gram eiwitten. Dat maakt het broodje meteen een geschikte snack voor na het sporten.

Op Papendal kunnen topsporters zich al aan het gezonde worstenbroodje wagen. Het is de bedoeling dat het broodje ook bij sportclubs en in schoolkantines terecht komt, zodat meer mensen het gezonde worstenbroodje kunnen proeven.