Koploper Vitesse met zelfde basiself tegen AZ

ARNHEM - Vitesse is na twee speeldagen de trotse koploper van de eredivisie. En dus is er geen enkele reden voor trainer Henk Fraser om zijn basiself te wijzigen tegen AZ, zaterdagavond.

Dat betekent dat Tim Matavz opnieuw in de spits staat en de voorkeur krijgt boven Luc Castaignos. De Sloveen scoorde tot dusverre tweemaal. Ook Maikel van der Werff, Matt Miazga, Mason Mount en Charlie Colkett moeten voorlopig genoegen nemen met een plaats op de bank.

Met AZ treft Vitesse de tegenstander uit de bekerfinale van vorig seizoen. Toen werd in De Kuip met 2-0 gewonnen. In de competitie won Vitesse thuis met 2-1 en in Alkmaar werd het 2-2.

Opstelling: Pasveer; Dabo, Kashia, Kruiswijk, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.