Schrijver Siebelink openhartig: 'Ik kon echt niets meer'

ARNHEM - Schrijver Jan Siebelink uit Ede heeft een heftig jaar achter de rug, waarin hij kampte met een beroerte en mentale problemen. Dankzij een klein wonder verschijnt binnenkort zijn nieuwe roman De buurjongen.

Na de verschijning van zijn laatste roman Margje en de verfilming van Knielen op een bed violen had de 79-jarige Siebelink geen energie meer. Ineens zat de schrijver die altijd in moordend tempo werkte drie maanden aan huis gekluisterd. 'Ik kon echt niets meer', zegt Siebelink in een openhartig interview met Nieuwsuur.

'Fysiek was ik nergens toe in staat, ik dacht zelfs niet meer aan boeken', vertelt Siebelink. Hij at en zat dag in dag uit op de bank in de woonkamer, samen met zijn hond Sarah. Want zelfs de gang naar zijn studeerkamer was hem te veel.

Toch krabbelde Siebelink weer op en in twee maanden tijd schreef hij een nieuw boek: De buurjongen. Maar net nadat hij het manuscript bij zijn uitgever inleverde, liet zijn gezondheid hem opnieuw in de steek. Hij werd begin dit jaar getroffen door een lichte beroerte.

Hij raakte verlamd aan de linkerkant van zijn lichaam en werd afgevoerd in een ambulance. 'Ik was niet bang. Ik dacht het boek is klaar, dus dat verschijnt hoe dan ook. Ik bleef met mijn oeuvre bezig', aldus Siebelink.

De verlamming bleek van tijdelijke aard; een klein wonder. Siebelink heeft een deel van zijn oude energie terug en verheugt zich op de publicatie van zijn nieuwe boek.

De buurjongen

Het nieuwe boek gaat over Henk Wielheesen, een jongen met een verstandelijke beperking. 'Hij is eenvoudig van geest. Zo zie ik mijzelf ook', zegt Siebelink. De overeenkomsten tussen de auteur en het boek komen ook terug in een geheim dat Wielheesen met zich meedraagt.

Soms trekt hij op zolder de kleding van zijn overleden moeder aan. 'Dat heb ik als tiener ook wel eens gedaan. Op zolder stond een hutkoffer met kleding van mijn moeder. Daarin paradeerde ik op zolder.'

De roman, die op 7 september in de winkels ligt, speelt deels in de heuvels bij Velp, waar Siebelink zijn jeugd deels heeft doorgebracht.

Rust neemt Siebelink niet: hij is alweer begonnen met het optekenen van een nieuwe roman. 'Ik denk dat ik het einde en de dood zo kan bezweren. Het is ondenkbaar dat de heer mij middenin een roman wegneemt', besluit Siebelink.