Barbecueën zonder vlees kan ook heel lekker zijn

APELDOORN - Bij barbecueën denken veel mensen aan worst, hamburgers en saté, kortom aan vlees. Dat kan ook anders. Vrijdag gaan 150 mensen op het Zwitsal Terrein in Apeldoorn vegetarisch barbecueën. Maar als er geen vlees gegeten wordt, wat komt er dan wel op de roosters boven de heten kolen te liggen?

'Je staat versteld van wat er allemaal verkrijgbaar is vanuit moeder natuur', zegt initiatiefnemer Dani Levy. 'Gepofte aardappelen, gevulde groente, burgers van champignons, vleesvervangers op sojabasis zoals tofu en natuurlijk fruit', somt hij op.

De barbecue is niet alleen vegetarisch, maar ook duurzaam. Zo zijn de kolen van kokosnotenafval, de paddenstoelburgers geteeld op koffieafval en de borden en het bestek worden geleend van de kringloop. 'Dat sluit goed aan bij de vegetarische levensstijl', zegt Levy.

De fanatieke vegetariër begrijpt dat rondom duurzaamheid een stoffig imago heerst. 'Maar we moeten nu eenmaal duurzamer leven. Sommige mensen vinden dat niet 'normaal', maar Kokoskool is een afvalproduct en een stuk duurzamer dan normale kolen, dus waarom zou je het niet gebruiken?', vraagt hij zich hardop af.

Lokaal biertje

Aanschuiven in Apeldoorn kan niet meer, want alle plekken zijn vergeven. Maar mensen die enthousiast zijn geworden, kunnen alsnog naar het Zwitsal Terrein komen. Van 16.00 tot 18.00 uur is er een borrel. 'Mensen die nieuwsgierig zijn geworden kunnen een lokaal geproduceerd biertje komen drinken', zeg Levy. Volgend jaar hoopt hij weer een vegetarische barbecue te organiseren.