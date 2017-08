Fietsen krijgen nieuw leven in Kenia

ARNHEM - Voormalig wielrenner Maarten Tjallingii gaat in Kenia fietsen met gedoneerde rijwielen van het Mountainbikemuseum uit Arnhem. In een route van ongeveer 500 kilometer zal hij zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor weeskinderen.

Afrika is geen onbekend terrein voor de wielrenner. 'Ik heb tien jaar in Mozambique gewoond en ben vaak in Kenia geweest.' De samenwerking met het Mountainbikemuseum wordt door Tjallingii van harte toegejuicht. 'We zijn gaan overleggen daar en het museum heeft eigenlijk te veel fietsen en heel veel dubbele staan. Het zou fantastisch zijn als we die een tweede leven kunnen geven.'

Het Mountainbikemuseum is ook erg blij met de plannen van Tjallingii. 'Eigenlijk heb ik maar één regel: Ik verkoop of ik doe niets weg, maar dit vind ik zo'n goed initiatief dat ik hier van harte aan bijdraag', zegt Jeroen van Roekel van het museum.

Wel laat Van Roekel weten dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken of er delen van het museum verloren gaan. 'Deze fietsen zijn van minder historische waarde, maar wel in onze collectie. Als deze weggaan brengt dat niet de beleving en de waarde van het museum in gevaar.'

Lange reis

In een tiendaagse reis zal Tjallingii andere fietsers begeleiden en mentaal en fysiek bijstaan, dat doet hij nu voor zijn tweede jaar. Die fietsers gaan dan zoveel mogelijk geld ophalen wat allemaal rechtstreeks naar het weeshuis gaat. Na de reis komen de fietsen niet mee terug.

'Die blijven in de hoofdstad Nairobi, daar krijgen ze dan echt een tweede leven en gaan ze in de verhuur. Al het geld wat in het land zelf wordt opgehaald, gaat ook weer naar het weeshuis.'