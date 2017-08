'Plofkraak gepleegd met semtex of dynamiet'

DOETINCHEM - Bij de plofkraak bij Rabobank in winkelcentrum de Bongerd in Doetinchem is waarschijnlijk semtex of dynamiet gebruikt. Dat zegt directeur Maarten van Oostveen van de bank.

Plofkraken zijn een doorn in het oog van banken die daardoor veel schade oplopen. Waar eerst plofkraken met gas plaatsvonden, nemen de plegers nu meer extreme acties om de automaat op te blazen. Rabobank heeft na eerdere incidenten de automaten beveiligd, waardoor het moeilijker is deze op te blazen met met gas. 'Dat leek te werken, maar bij de plofkraak in de Bongerd hebben ze niet de voorkant, maar de zijkant opgeblazen. Met een tweede explosie probeerden ze daarna de automaat op te blazen', aldus Van Oostveen tegen De Gelderlander. Nog niet sluiten Vooralsnog worden er geen geldautomaten gesloten. 'Op termijn zal dat er vermoedelijk wel een keer van komen, maar nu nog niet.' Het gebruik van contant geld neemt wel jaarlijks af, maar pinautomaten worden nog wel steeds veel gebruikt. Ook de automaat in de Bongerd werd veel gebruikt.