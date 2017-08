Weer autobrand in Nijmegen, voor vierde keer in drie dagen tijd raak

De autobrand aan de Griftdijk werd rond 02.50 uur gemeld. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de auto aan de voorkant in brand. Het voertuig was geleend van een garage en moest vrijdag worden teruggebracht. Door de brand is de auto total loss verklaard. Een andere auto liep ook flinke schade op door de brand.

Mogelijke aanhouding

Vanaf de locatie van de brand zou een man zijn weggerend. Politieagenten die onderweg waren naar de brand, kwamen hem tegen. De man is volgens buurtbewoners, die met de politie hebben gesproken, aangehouden op verdenking van brandstichting.

In de nacht van dinsdag op woensdag brandde er al een auto uit aan de Terralaan. In de nacht van woensdag op donderdag was het raak in de Panfluitstraat. De derde autobrand was donderdag op vrijdag aan de Colmarstraat, daarna werd de brand aan de Griftdijk gemeld.

