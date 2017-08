Worden het Zenit, Everton en Hoffenheim voor Vitesse?

ARNHEM - Het is een belangrijke dag voor Vitesse. De Arnhemmers weten vanmiddag wie de drie tegenstanders worden in de groepsfase van de Europa League. De loting vindt vanaf 13.00 uur plaats.

Vitesse zit bij de loting in pot 4. Dat houdt in dat de Arnhemmers drie hogergeplaatste teams zullen treffen in de groepsfase. Vitesse speelt sowieso zes wedstrijden in Europa. Deze duels worden in september, oktober, november en december gespeeld.

De zwaarst mogelijke loting voor Vitesse zou een groep met Zenit, Everton en Hoffenheim zijn. Een makkelijkere variant is een groep met Viktoria Plzeň, Young Boys en Sheriff Tiraspol. Voor de mensen die niet tot 13.00 uur kunnen wachten, is het mogelijk om hier alvast zelf een loting uit te voeren.

Kijk hieronder voor de volledige indeling van de potten.

Pot 1

Zenit (RUS)

Arsenal (ENG)

Lyon (FRA)

Dynamo Kiev (UKR)

Villarreal (ESP)

Athletic Club (ESP)

Lazio (ITA)

AC Milan (ITA)

Viktoria Plzeň (CZE)

Salzburg (AUT)

København (DEN)

Braga (POR)

Pot 2

FCSB (ROU)

Ludogorets Razgrad (BUL)

BATE Borisov (BLR)

Everton (ENG)

Young Boys (SUI)

Marseille (FRA)

Real Sociedad (ESP)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Lokomotiv Moskva (RUS)

Austria Wien (AUT)

Hertha Berlin (GER)

Nice (FRA)

Pot 3

Astana (KAZ)

Partizan (SRB)

Hoffenheim (GER)

Köln (GER)

Rijeka (CRO)

Vitória Guimarãs (POR)

Atalanta (ITA)

Zulte Waregem (BEL)

Zorya Luhansk (UKR)

Rosenborg (NOR)

Sheriff Tiraspol (MDA)

Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Pot 4

Apollon Limassol (CYP)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Konyaspor (TUR)

Vitesse (NED)

Slavia Praha (CZE)

Rode Ster Belgrado (SRB)

Skënderbeu (ALB)

Zlín (CZE)

AEK Athens (GRE)

Lugano (SUI)

Vardar (MKD)

Östersund (SWE)