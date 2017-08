Kelderman net buiten top-10 in Vuelta

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Wilco Kelderman blijft in de Vuelta meedraaien om de bovenste posities. De Barnevelder bleef in de zesde etappe in het spoor van klassementsleider Chris Froome.

Daardoor staat de kopman van Team Sunweb op de elfde plek, op 1 minuut 26 van de Brit. Vrijdag staat er een lastige etappe op het programma. De renners krijgen dan 207 kilometer met veel heuvels voor de kiezen.