'Wij zijn natuurlijk wel gewoon goed', wereldkampioenen gehuldigd

Donderdag werden ze naar het gemeentehuis gelokt en daar stonden alle muziekgroepen uit Twello ze op te wachten voor een muzikale ode. Wethouder Pinkster vindt het meer dan logisch. 'Dit is enorm knap. Aan de top komen is moeilijk, maar daar blijven is helemaal een fantastische prestatie.'

Het is niet voor het eerst dat de muziekgroep wereldkampioen werd, dat lukte in 2013 ook al. Lucia Belt is één van de muzikanten. 'Of we muzikale genieën zijn? We zijn natuurlijk wel gewoon goed, maar we hebben ook echt heel hard gewerkt.' Dat weet ook de voorzitter, Martijn van der Veer. 'Ik ben echt trots, dit zijn amateurs die dit naast hun normale leven doen.'

Een volgend doel is er nog niet. 'Ze hebben nu wel even genoeg denk ik, het is eerst tijd voor vakantie', aldus de voorzitter. Naast de muzikale ontvangst kregen de wereldkampioenen ook een glazen trofee uitgereikt.