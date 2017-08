Jonge spoorlopers gepakt: politie wil in gesprek

HARDERWIJK - In Harderwijk zijn twee jonge spoorlopers herkend. De politie wist ze te traceren door middel van beelden en informatie van ProRail. Ze kunnen binnenkort een gesprek met agenten verwachten.

Het aantal spoorlopers blijft stijgen, ondanks voorlichtingscampagnes en extra geplaatste hekken. Op de beelden, gemaakt door een buurtbewoner, zijn twee personen te zien die over de hekken naar het spoor klimmen.

In Elst ging het mis

In het eerste half jaar van 2017 waren er 1724 spoorlopers, tien procent meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van ProRail. Een maand geleden ging het nog mis in Elst. Daar werden twee 17-jarige jongens geschept door een trein nadat ze het spoor op waren gelopen.

