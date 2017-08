Jonge Achterhoekers baas voor één dag bij 'wereldspelers'

Als CEO for a day wil je natuurlijk goed voor de dag komen en daarom heeft Jurgen zijn beste pak uit de kast getrokken. 'Het voelt een beetje onwennig, want ik heb normaal altijd werkkleding aan', lacht hij.

Achterhoekse wereldspelers

Jurgen mag vandaag een dag meelopen bij NL Greenlabel. Het initiatief komt van Achterhoek 2020 Jong. 'Er zijn zoveel mooie bedrijven in de Achterhoek en heel veel jongeren weten dat niet', zegt Jeremy Derksen. 'We willen de drempel wegnemen voor jongeren. Je kunt altijd bij een Achterhoeks bedrijf kijken om te zien wat ze doen'.

Vijf bedrijven doen mee met de 'Achterhoekse wereldspelers'. Er zijn matches gemaakt tussen jongeren en bedrijven die internationaal succesvol zijn. Naast NL Greenlabel zijn dat Aviko, Pas Reform en Bronckhorst High-Tech en VB-Airsuspension B.V. in Varsseveld.

Op zoek naar een vaste baan

In de tussentijd is Jurgen druk aan het ontwerpen. Het is een beetje onwennig voor hem. 'Ik werk altijd buiten in het groen', lacht hij. 'Nu ga ik wel heel erg ver terug in mijn schooltijd, toen moest ik ook wel eens iets ontwerpen'. Hij is inmiddels 21 jaar en heeft net zijn opleiding bos- en natuurbeheer afgerond. Hij werkt nu nog op een golfbaan, maar is op zoek naar vast werk. Bij Wissing doet hij inspiratie op.

'Ik werd gevraagd om mee te doen en ik vond het zo leuk', zegt architect Wissing. 'Het is goed dat we de jongeren hierbij betrekken en natuurlijk mocht Jurgen komen'. Wissing heeft een gevarieerd programma bedacht. 'Eerst heb ik hem iets over het bedrijf verteld'. 'En nu ben ik een schets aan het maken', vult de 'baas' aan.

Tuinontwerp cityhotel Doetinchem

Hij is samen met twee stagiaires uit Singapore ideeën aan het bedenken voor de tuin bij het cityhotel in Doetinchem. 'Ik dacht, als Jurgen komt, dan moet ik wel iets leuks verzinnen. En nou heb ik deze stagiaires ook nog, dat zijn potentiële bewoners van het hotel. Hoe mooi kan het zijn om daar dan met elkaar over te brainstormen'.

Ondanks de leuke dag, ziet Jurgen zichzelf niet werken bij NL Greenlabel, maar hij heeft zeker wel wat opgestoken. 'Denk verder, denk out of the box', lacht hij. 'Dat is iets wat ik zeker mee ga nemen in mijn verdere carrière'.

Na het ontwerpen is het tijd om naar buiten te gaan. En dat betekent voor Faber dat hij zijn nette jasje in ieder geval uit mag doen.