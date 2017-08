'Gooi gieters en potjes leeg!', bestrijding tijgermug begint

AALTEN - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) begint vandaag met de bestrijding van de tijgermug in Aalten. De exotische mug dook deze week op in het dorp, de NVWA heeft toen vallen geplaatst waarmee er al 23 zijn gevangen.

'De bestrijding is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat de muggen zich vestigen in Nederland', laat de NVWA weten. Hoe de mug in Aalten terecht kwam is onduidelijk. Bewoners van de wijk waar bestreden gaat worden zijn per brief geïnformeerd.

Het bestrijden van de mug is een secuur werkje. 'De bestrijding van de tijgermuggen vindt plaats in een gebied van vijfhonderd meter rondom de locatie waar de muggen zijn aangetroffen. Muggen leggen eitjes in stilstaand water in potjes, gieters of regentonnen. Daarom worden deze mogelijke broedplaatsen verwijderd of behandeld met een biologisch larvendodend middel.'

Verslaggever Marc Loeven is vrijdagochtend in Aalten en praat met ongediertebestrijder Henk te Lindert: De tekst gaat onder het fragment verder.

Buiten het stilstaand water is ook zwerfafval een broedplaats voor de mug. 'Deze muggensoort broedt niet in vijvers, sloten of vaarten', aldus de NVWA.

Ervaring met de mug

De muggen kunnen ziekten als knokkelkoorts en zika verspreiden, al is die kans in ons land erg klein. Eerder dook de mug ook op in Veenendaal. Dat was de eerste keer dat de tijgermug in ons land werd gesignaleerd. Ook toen gingen er bestrijdingsteams van de NVWA op pad waarna de rust snel terugkeerden.

