INVOER zomerblog 24 augustus gesteren

19.20 Morgen zijn we in Halle-Heide.

19.10 Ankie en Marin zongen onze tune!

19.05 Er was een hevige onderlinge strijd tussen de buurtdorpen Haarlo en Geesteren, maar de coach van Haarlo is sportief en feliciteert Geesteren met de (voorlopige) winst!

18.55 We hebben wederom een nieuwe nummer 1. Empe versloeg gisteren Haarlo, maar vandaag stoot Geesteren, Empe weer van de troon!

Het juryrapport van Geesteren:

300 euro voor het publiek;

40 euro voor het t-shirt;

140 euro voor de parade;

400 euro voor het decor;

50 euro voor de schuifpuzzel;

50 euro voor het vlegelhangen.



Dit maakt een totaalbedrag van 980 euro voor een brunch voor het hele dorp.



Naast het geldbedrag wordt er ook iedere dag gestreden voor de titel ‘mooiste plaats van Gelderland’. De puntentelling daarvoor is als volgt:

1020 stemmen via de Omroep Gelderland-app;

980 punten (want de euro’s die zijn opgehaald tijdens de uitzending, worden punten);

1333 bezoekers;

1000 punten voor het aantal bezoekers (1333 mensen op het plein = een opkomstpercentage van meer dan 100% x 10).



Dat maakt een eindscore van 4333 punten; dat is goed voor de eerste plaats!

18.45 De burgemeester kijkt toe vanaf grote hoogte. Hij gaat zo voor de tweede keer vandaag abseilen vanaf de kerktoren.

18.30 Geesteren heeft 1305 inwoners, maar er staan 1333 mensen op het plein en dat is een record voor dit seizoen! Wauw!

18.10 Iedereen die weleens bij de opnames van Zomer in Gelderland is geweest weet het... We tellen het publiek altijd op dit liedje. Doe je thuis mee?

18.05 Zouden we een publieksrecord te pakken hebben? We horen het straks...

18.00 Het is tijd om koppen te tellen, WAT EEN MENSEN!

17.50 Gerrit heeft een belangrijke rol vanavond. Ondanks zijn hernia klimt hij vanavond de kerk in.

17.40 Tante Rikie kijkt toe vanavond.

17.20 Kijk eens even wat het team uit Geesteren binnen een paar uur uit de grond heeft gestampt!

17.10 Wat kijken ze streng he!

17.00 Ze kopen je gewoon om hier in Geesteren hoor!

16.45 Ook reed er vandaag een ware omroepwagen door Geesteren! Heb jij 'm gespot?

16.25 Coach Wily doet alles voor Zomer in Gelderland. Hij is een lopende flyer!

16.15 Het shirt van Angelique is vandaag gemaakt door Linde Dibbelink en ze maakte er zelfs een heel beschrijving bij!

16.00 Geesteren heeft een aantal prachtige tradities en zo hoort dat ook in de Achterhoek. Wat te denken van de traditie rond oud en nieuw...

Als de klok 12 keer heeft geslagen en nieuwe jaar dus aanbreekt klinkt er vanaf de toren van de kerk het lied 'Uren, Dagen, Maanden, Jaren' Leden van muziekvereniging Amicitia verzorgen dit. Als het lied klaar is blaast een trompettist vanaf de hoogste verdieping van de toren een reveille.

Vanavond zien we als het goed is de trompettist ook in het decor.

15.45 De tune wordt vanavond gezongen door deze meiden. Het zijn de jongste artiesten van dit seizoen, tot nu toe!

15.30 Je vindt ons op op het Kerkplein. Zorg dat je er sowieso om 18.00 uur bent, dan gaan we publiek tellen. Graag tot dan! De weergoden zijn ons vandaag in ieder geval goed gezind.





15.15 De supermarkt krijgt vorm.

15.00 Grapje moet kunnen toch?

14.50 Het is vandaag de een-na-laatste dag van Zomer in Gelderland 2017. Tijd voor wat leuke feitjes over het publiek, want wist je dat er dit seizoen gemiddeld 858 gemiddeld bezoekers per dag op het plein staan? Wenum-Wiesel is recordhouder van dit seizoen, met 1164 bezoekers. Dat is niet het hoogste aantal ooit, dat was namelijk in Klarenbeek in 2016, met 1605 mensen.

14.30 Het is maar goed dat er in Gelderland veel mensen wonen die overweg kunnen met een naaimachine. De afgelopen drie weken hadden we niet zonder ze gekund!

14.20 Je kunt heel makkelijk verdwalen in Geesteren... Nou ja, in het maïsdoolhof dan!

14.10 Geesteren heeft een eigen wereldkampioen klootschieten! Alberto leerde de fijne kneepjes. Hoe dat ging zie je vanavond op tv.

Heb je zin gekregen in een potje klootschieten? Hier vind je de spelregels.

