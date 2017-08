Weer een kat beschoten: beestje overleden

EIBERGEN - Wandelaars hebben donderdagochtend een zwaargewonde kat gevonden in Eibergen. In eerste instantie werd uitgegaan van een ongeluk, na het maken van een röntgenfoto bleek dat de kat beschoten was.

De schouder en voorpoot van het beestje waren helemaal verbrijzeld. De kat had de kogeltjes in het lichaam. Een van die kogels is er door de dierenarts verwijderd, de overige restanten konden niet worden weggehaald. Daarop is besloten de kat in te laten slapen.

De dierenpolitie is op de hoogte en de dierenambulance is op zoek naar de eigenaar van de kat. De laatste tijd lijken er steeds meer katten te worden beschoten. Eerder was het al raak in Vuren, waar kat Balthazar werd beschoten, dat beestje overleefde de schietpartij. Ook kat Jackson uit Groesbeek werd beschoten.

