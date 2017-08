Onbegrip na fipronildebat: 'Een dag verprutst door hier aanwezig te zijn'

In het debat in de Tweede Kamer werd duidelijk dat de boeren geen financiële steun kunnen verwachten, wel zijn er andere steunmaatregelen besproken. Zo krijgen de pluimveehouders uitstel van betaling. 'Maar dat zijn onzinmaatregelen. Steun die je terug moet betalen is geen steun', reageert Torsius. Ook pluimveehouder Evert-Jan Versteeg kan niet veel met de maatregelen. 'Het zijn toezeggingen waar je niks aan hebt. Dit lost de problemen niet op.'

Bij de voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Hennie de Haan, overheerst teleurstelling na het debat. 'Er was wel heel weinig aandacht voor de acute problemen van de pluimveehouders. De toekomst voor deze bedrijven is onzeker. De bedrijven zijn zo hard getroffen, dat is geen ondernemersrisico meer.'

De Haan had dan ook een compensatie willen zien. 'We vragen niet om alle schade te vergoeden, wel om te helpen uit deze crisis te komen.'

Begrip, maar geen geld

CDA-Kamerlid Jaco Geurts kan dat gevoel van onvrede wel begrijpen. 'Ik snap die boeren emotioneel heel goed, maar ik moet ook rationele overwegingen maken. Juridisch en financieel zie ik geen weg om individuele pluimveehouders te compenseren.'

En ook bij de PvdA is er begrip, maar geen geld. 'Ik leef mee, maar het is onze plicht om ervoor te zorgen dat wat er in de supermarkt ligt veilig is. Die verantwoordelijkheid delen bedrijven en de pluimveehouders hebben daar ook een aandeel in', legt Attje Kuiken uit.

Eigen verantwoordelijkheid

Tijdens het debat zei Van Dam dat de kippenboeren hun verantwoordelijkheid hadden moeten nemen als voedselproducent. 'Zaken doen op basis van vertrouwen kan niet altijd. Je mag er geen genoegen mee nemen als er een bedrijf komt met een wondermiddel dat zegt dat de ingrediënten het geheim van de smid zijn. Als voedselproducent moet je zelf de regels naleven, maar ook controleren of iedereen die op je bedrijf werkzaam is dat doet.'

Met die kritiek van de staatssecretaris kan De Haan niet zo gek veel. 'Natuurlijk heeft de pluimveesector ook een verantwoordelijkheid, maar het is echt te makkelijk om alle schuld op de boeren af te schuiven. De overheid heeft zelf tot twee keer toe een tip gehad, maar heeft de pluimveesector niet ingelicht.' Pluimveehouder Versteeg heeft hetzelfde gevoel. 'Moeten we dan op ons erf een lab gaan neerzetten om alles te testen? Onbetaalbaar en niet te doen.'

Al met al kampt De Haan met een onbevredigd gevoel na het debat. 'Mooie volzinnen, maar weinig echt begrip.'