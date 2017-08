Permanente bewoners recreatiepark moeten binnen jaar weg

WAGENINGEN - De mensen die nu permanent op recreatiepark De Wielerbaan in Wageningen wonen, krijgen een jaar de tijd om andere woonruimte te vinden. Dat laat de gemeente Wageningen weten.

'We hebben in Wageningen maar één camping; die moet dan ook zo gebruikt worden. Als een deel van het park permanent bewoond wordt, is er minder plek voor toeristen en dat willen we niet', legt wethouder Han ter Maat uit.

'Daarnaast speelt ook dat andere gemeentes op de Veluwe optreden tegen permanente bewoning. Deze lijn willen we ook in Wageningen aanhouden.'

Permanente bewoning

Vorig jaar bleek na een grootscheepse controle dat er zo'n twintig tot dertig mensen permanent op de camping in De Wielerbaan wonen. Die moeten dus weg. De gemeente gaat ondersteuning bieden aan bewoners die zich in een kwetsbare positie bevinden, zoals werklozen. 'We willen hun problemen niet groter maken en helpen ze graag bij het zoeken naar een goede oplossing. Uit inventarisatie blijkt dat deze groep niet groot is.'

Zie ook: