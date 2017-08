Dierenwinkel krijgt tijdelijk pand en flinke donaties na plofkraak

DOETINCHEM - Dierenspecialist de Huet heeft een nieuw plekje in het centrum van Doetinchem. Hier kan eigenaresse Kim Wiendels haar werkzaamheden tijdelijk voortzetten na de plofkraak van woensdag. 'Als het goed is kunnen we begin volgende week weer klanten ontvangen.'

De winkel werd woensdagochtend vroeg verwoest door een plofkraak bij de Rabobank pinautomaat. 'Op dit moment wordt er gekeken wat er precies moet gebeuren. Het schijnt dat de plafondplaten verschoven zijn, dat is vrij constructief. Dus het gaat waarschijnlijk langer duren dan verwacht', laat de eigenaresse van de winkel weten.

De dierenwinkel had er net een verbouwing op zitten toen de criminelen deze plek uitzochten voor een kraak. Eigenaresse Kim zegt geholpen te zijn door de Rabobank bij het vinden van een nieuw, tijdelijk plekje. 'Die laten ons niet in de steek.'

Acties voor gedupeerde dierenwinkel

Naast de hulp van de Rabobank kon ze ook rekenen op veel steun vanuit de buurt. Bij de bloemenzaak startte ze een actie waarbij de opbrengst van verkochte bolchrysanten naar de dierenwinkel ging. 'We hebben meer dan vijfhonderd bolchrysanten verkocht, ze zijn niet aan te slepen', zegt de eigenaar van de bloemenzaak. In totaal is er al vijftienhonderd euro opgehaald: 'Mensen konden ook nog extra doneren in de pot, dat komt er nog bij.'

De opbrengst van de actie gaat vrijdag of zaterdag naar Kim en haar winkel. Ook de Etos startte een actie waarbij schoonheidsproducten voor drie euro werden verkocht. Ook die opbrengst gaat naar de dierenwinkel om de opgelopen schade enigszins te beperken. 'Dit is echt overweldigend, we worden er haast een beetje verlegen van', zegt Kim enthousiast.

