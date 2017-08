Nieuwe aanwas van eikvarens in de Gelderse Poort

Foto: Omroep Gelderland

DOORNENBURG - De eikvaren is terug langs de Gelderse rivieren. Lang was hij daar verdwenen, maar doordat de rivieren meer ruimte krijgen is de plant weer veel te zien.

In natuurgebied De Gelderse Poort groeien zogeheten ooibossen. Ooibossen bestaan voor het grootste deel uit zwarte populieren en schietwilgen. Deze bomen kiemen op kale natte klei of zandplaten. Na het kiemen groeit iedere wilg een meter, soms wel twee meter per jaar. In twintig jaar tijd staat er dan ook een groots ooibos. Er is geen ander bostype in Europa dat zo snel groeit. De wilgen en populieren hebben het niet gemakkelijk langs de rivier. De rivier overstroomt de bomen geregeld en ze moeten meters water en extreme droogte kunnen verdragen. Tijdens hoog water zorgen ooibossen er voor dat de golfslag vermindert: daardoor hebben de dijken minder te verduren. Op de bomen groeien verschillende soorten mossen die afhankelijk zijn van overstroming. Waaronder dus de eikvaren, die lange tijd weg was. De ondergroei van de ooibossen wisselt van ruige brandnetelvlaktes tot moerassige vegetaties met Gele lissen en Watermunt. Vanavond in BuitenGewoon, Harm zwerft door Gelderland meer over dit bijzondere natuurfenomeen.

