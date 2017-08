Sven Braken blij met debuut bij NEC

En dat na een roerige periode, waarin hij de beladen overstap maakte van Almere City naar Nijmegen. 'Ik heb er heel veel zin in. Ik ben blij dat ik ben aangesloten en vrijdag meteen mag beginnen. Deze spelersgroep heeft veel kwaliteit. Het niveau van de trainingen ligt wel hoog, ja.'

De spits probeert op de trainingen geregeld te scoren met een omhaal. 'Als-ie zo komt, probeer ik het wel ja. De ene keer vliegt de bal binnen en de andere keer zijn ze hem kwijt. Ik ben linksbenig, maar met rechts schieten gaat me ook goed af. Ze verwachten hier doelpunten, dat is altijd zo bij een spits. De club wil naar de eredivisie en ik ook. Mooi dat we daarin op één lijn zitten.'