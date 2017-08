Drie aanhoudingen na vondst mogelijk wapen

Foto: Politie Harderwijk

HARDERWIJK - De politie heeft in Harderwijk drie verdachten aangehouden na de vondst van een mogelijk wapen. De agenten kregen even voor 17.00 uur een melding van een vuurwapen, of iets wat daarop leek.

Na onderzoek bleek er inderdaad een wapen te zijn, de drie personen zijn aangehouden. Bij de aanhoudingen droegen de agenten kogelwerende vesten. Om het wat voor wapen het gaat is nog niet duidelijk, dat wordt onderzocht. Over de identiteit van de verdachten is niets bekend.