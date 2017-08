Klaar met aparte klassen, Apeldoornse school zet alle niveaus bij elkaar

En dat is niet het enige. De 'normale' lestijden gelden er niet meer. Iedere dag gaan de leerlingen van de speciale Delta opleiding van 9 tot half 5 naar school. Huiswerk hebben ze daarna niet meer. Ook met cijfers hebben de leerlingen niks te maken. Ze moeten net zo lang aan de lesstof werken totdat ze die 'voldoende' beheersen.

'Het gaat om maatwerk per leerling', vertelt directeur René de Jonge. 'Je focus vooral op de kwaliteiten en mogelijkheden.' Iedereen moet de lesstof minimaal op zijn instroomniveau volgen en afronden. Maar als een leerling wiskunde of Engels bijvoorbeeld op een hoger niveau aankan, mag hij dat op hoger niveau doen. Het is de bedoeling dat die extra vaardigheden straks ook op het diploma te zien zijn.

Experimenteren

De school in Apeldoorn is niet de enige die experimenteert met nieuwe lesvormen. 'Steeds meer scholen besteden aandacht aan individuele leertrajecten', vertelt onderwijsdeskundige Simon Klein. 'Er worden veel dingen uitgeprobeerd. Maar de grote aanpak in Apeldoorn is vrij uniek.' Klein is erg blij met de ontwikkelingen. 'Het is niet goed dat kinderen al zo vroeg vast zitten op een bepaald niveau. Dat beperkt enorm. Al is het voor scholen wel makkelijker om te organiseren. Het is goed van de Apeldoornse school dat ze een manier hebben gevonden om het anders te doen.'

Overigens kunnen nieuwe leerlingen er ook nog steeds voor kiezen om het reguliere traject te volgen op het Veluws College Mheenpark.