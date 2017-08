Dierenambulance bevrijdt weer te dikke ringslang

RENKUM - De dierenambulance Nederrijn is donderdag weer enige tijd bezig geweest om een te dikke ringslang in Renkum te bevrijden. Deze keer kwam een glibberende rakker vast te zitten onder een stuk houten kozijn. Het dier kwam er uiteindelijk zonder kleerscheuren vanaf. Twee maanden geleden vonden bewoners van Renkum ook al een slang die vastzat.

'Weet u nog dat wij een tijdje geleden een ringslang uit een fruitnet in Renkum bevrijd hebben? Het dier had eerst zijn buik rond gegeten en vervolgens bleek hij te dik om door het net te kunnen', schrijft de Dierenambulance op Facebook.

'We hopen dat hij ervan geleerd heeft, maar het zou fijn zijn als hij zijn ervaring en wijze les aan zijn mede-ringslangen zou doorgeven. We zijn namelijk net weer een flinke tijd bezig geweest om een volgegeten ringslang te bevrijden. Wederom bleek een dikke buik de belemmering te zijn.'

De ringslang - die niet giftig is voor mensen - is weer uitgezet in de natuur.

