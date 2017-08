Ondanks EU-miljoenen onwijs veel zwerfhonden: Monique wil actie

CULEMBORG - De Culemborgse Monique begint zaterdag aan een tocht van ruim tweeduizend kilometer. Ze loopt van Utrecht naar het Roemeense Boekarest om aandacht te vragen en geld op te halen voor de enorme aantallen zwerfhonden in het land.

Ze werkt al langere tijd als vrijwilliger bij Dogs Adoptions Nederland en komt iedere drie tot vier weken in Roemenië. 'Er leven daar zo'n drieënhalf miljoen zwerfhonden. Ik zie daar zoveel dierenleed en ellende.' Ter vergelijking: in het Oost-Europese land wonen een kleine twintig miljoen mensen. Op iedere zes tot zeven bewoners is er dus een zwerfhond.

Makkelijk op te lossen

De gigantische aantallen zijn volgens Monique makkelijk terug te brengen. 'Roemenië krijgt jaarlijks zes tot acht miljoen euro van de Europese Unie om honden te steriliseren. Maar dat gebeurt gewoon niet, het land is aan alle kanten corrupt.' En als het land het zelf niet doet, dan doet Monique het. 'Ik wil vijftigduizend euro ophalen, goed voor 2017 sterilisaties. Daarmee kunnen we in twee jaar tijd een oppervlakte zo groot als Nederland zwerfhondvrij maken.'

Frustratie

Het probleem zit diep in Roemenië volgens Monique. 'Hondenvangers verdienen veel geld aan zwerfhonden. Die worden gebeld door een gemeente om de zwerfhonden te vangen als er overlast is. Ze nemen de beesten dan mee en zetten ze in een andere gemeente uit, zodat die ook weer gaan bellen.' En dat gaat haar aan het hart: 'De frustratie liep zo hoog op dat ik zoiets idioots heb bedacht als deze tocht.'

Ede en Duiven

Om geld bij elkaar te krijgen en het probleem op de kaart te zetten start ze zaterdagochtend met haar tocht. 'Ik hoop 28 oktober aan te komen in Boekarest.' Onderweg slaapt ze bij mensen thuis en bij hotels die worden gesponsord. 'Het moet zo goedkoop mogelijk om zoveel mogelijk geld over te houden voor sterilisaties', zegt ze. Tijdens de tocht komt ze dwars door de provincie. Monique overnacht eind augustus in Ede en Duiven.