Bijna 100-jarige wil verjaardagskaarten, maar heeft geen familie of vrienden

NIJKERK - Mevrouw Litzau wordt vrijdag 1 september 100 jaar en heeft voor die dag één grote wens: postkaarten ontvangen. Ze heeft echter bijna geen vrienden en helemaal geen familie. Daarom is Wilma Brouwer uit Hoevelaken een actie gestart.

'Het is een geweldig initiatief', vertelt Tara Wierda van Stichting Beweging 3.0. Deze stichting is gespecialiseerd in ouderenzorg. Woonzorgcentrum De Pol in Nijkerk - waar mevrouw Litzau woont - valt hier ook onder.

'Alle bewoners krijgen een contactpersoon toegewezen. Meestal is dit een familielid of vriend. Wilma werd de contactpersoon van mevrouw Litzau. Ze zijn inmiddels ook echt vrienden, daarom is Wilma deze actie gestart. De actie heeft een enorme persaandacht gegenereerd. Dat was niet haar bedoeling. Daarom voert onze stichting het woord.'

Adres

De kaarten worden door woonzorgcentrum De Pol verzameld en aan mevrouw Litzau overhandigd op haar verjaardag. Iedereen die mevrouw Litzau wil verblijden met een verjaardagskaartje, kan dat sturen naar:

Woonzorgcentrum De Pol

T.a.v. mevrouw Litzau

Vetkamp 85

3862 JN Nijkerk

'Géén taart of bloemen'

'Mensen hebben al aangeboden om een taart of bloemen te sturen. Het is de explicite wens van mevrouw Litzau om kaarten te ontvangen. Dus graag het verzoek aan iedereen om niet iets anders te sturen', besluit Wierda.

Zie ook: